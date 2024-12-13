Продолжаются меры по возврату в Азербайджан денежных средств от экспорта сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры по возврату в страну денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что на основании поступившей из Государственного таможенного комитета информации о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают Азербайджанской Республике денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждаются уголовные дела и проводится предварительное расследование.

До настоящего времени в результате мер, осуществленных прокуратурами Наримановского и Сураханского районов города Баку, обеспечен возврат на счета уполномоченных банков в стране части денежных средств, полученных некоторыми субъектами предпринимательства от продажи сельскохозяйственной продукции, экспортированной в зарубежные страны, на сумму более 70 миллионов долларов США (более 119 миллионов манатов по курсу соответствующего периода).

Органами прокуратуры продолжается выполнение необходимых процессуальных мероприятий по данной категории расследований, то есть по возврату денежных средств, полученных различными лицами в результате экспорта товаров и продукции, на счета уполномоченных банков в нашей стране.

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