В Милли Меджлисе начались очередные обсуждения бюджета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, в повестку вошли 14 нижепривеженных вопроса.

1. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" (третье чтение).

2. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год" (третье чтение).

3. Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год" (третье чтение).

4. Законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2025 год" (третье чтение).

5. Законопроект "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2025 год" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики от 3 декабря 2021 года № 406-VIQD" о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О медицинском страховании" и "О страховании от безработицы" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (третье чтение).

11. Законопроект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса на 2025 год.

12. Законопроект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2025 год.

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей" (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, Миграционный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы "Об охране здоровья населения", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О психиатрической помощи", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

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