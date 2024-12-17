В Азербайджане осведомленность об ОМС близка к 100%, а о конверте услуг - к 47% - Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осведомленность об Обязательном медицинском страховании (ОМС) близка к 100 процентам, а о конверте услуг - к 47 процентам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по ОМС Азербайджана Заур Алиев во время пресс-конференции по итогам 2024 года.

​Заур Алиев дал информацию о результатах социологических опросов, проведенных для изучения удовлетворенности и осведомленности граждан Азербайджана о применении ОМС.

Он отметил, что с 2023 года были проведены опросы в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а также в 51 другом регионе.

По его словам, в опросах приняли участие 25 тысяч 87 человек.​

"Согласно результатам, около 100 процентов населения страны имеют информацию об ОМС, а 47 процентов - о конверте услуг. Самые высокие показатели зафиксированы по специализированным амбулаторным и лабораторным услугам.

​В целом уровень удовлетворенности медицинскими услугами, предоставляемыми в рамках ОМС, составляет 59 процентов.

​Доля респондентов, сообщивших о серьезном снижении расходов на здравоохранение после введения ОМС, составляет 25 процентов, а доля тех, кто отметил незначительное снижение - 40 процентов. В целом 65 процентов респондентов отметили снижение медицинских расходов после введения ОМС.

​75 процентов респондентов заявили, что согласились оплатить до 20 процентов оплаты из своего кармана при прямом обращении в частное медицинское учреждение. Это говорит о том, что определенная часть населения открыта для принятия такой модели оплаты. Хотя в настоящее время системы рассрочки платежей не существует, в будущем возможно применение или обсуждение различных механизмов, связанных с этой темой", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!