В Грузии почтена память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева была почтена в Грузии.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что в Центре образования и культуры Рустави прошел открытый урок, посвященный Дню памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Учитель истории общественной школы №18 Савалан Османлы проинформировал учащихся языковых курсов при Центре о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Затем члены Центра и учащиеся посетили памятник великому лидеру в городе Рустави и возложили к нему венки и букеты цветов.

Памятное мероприятие, проведенное в Интеграционном центре азербайджанцев Грузии в Марнеули, началось с минуты молчания в память о великом лидере.

Затем исполнительный директор Центра Мурад Мурадов проинформировал молодежь о жизни и деятельности великого лидера, его роли в развитии грузино-азербайджанских отношений. Был показан документальный фильм о жизни общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Болниси состоялось памятное мероприятие "Выдающаяся личность в сердцах", организованное "Кавказским центром права и интеграции".

Сначала память великого лидера почтили минутой молчания. Руководитель Центра Резо Гасанов рассказал о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева. Был показан видеоролик, посвященный великому лидеру.

В "Центре образования и интеграции" в Гардабани также почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Преподаватель азербайджанского языка и литературы Севда Шахвердиева рассказала ученикам Центра о беспрецедентных заслугах основателя и архитектора независимого азербайджанского государства, всемирно известного политика, общенационального лидера Гейдара Алиева.

В завершение мероприятия члены Центра посетили памятник общенациональному лидеру и возложили к нему букеты цветов.

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