В Азербайджане доходы лиц со степенью магистра выше, чем у докторантов - Госагентство

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам опроса респондентов, проведенного Государственным агентством занятости населения Азербайджана, среднемесячный доход лиц, имеющих степень магистра, на 65 процентов больше, чем среднемесячный доход лиц, имеющих только степень бакалавра, и на 13 процентов больше, чем среднемесячный доход лиц, имеющих докторскую степень.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство занятости населения Азербайджана.

Среднемесячный доход магистрантов в Азербайджане на 50 процентов больше, чем среднемесячный доход лиц, не продолжающих высшее образование.

"Средний ежемесячный доход лиц, продолжающих обучение в магистратуре за рубежом, на 119 процентов выше, чем средний ежемесячный доход лиц, не продолжающих высшее образование.

Среднемесячный доход лиц, продолжающих магистерское образование за рубежом - на 45 процентов больше, чем среднемесячный доход лиц, продолжающих магистерское образование в Азербайджане", - отмечается в сообщении Госагентства.

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