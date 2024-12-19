Заявление посла Франции носит ксенофобский характер - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заявление посла Франции носит ксенофобский характер.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"В последние дни мы в очередной раз стали свидетелями того, насколько нетерпимо относятся некоторые страны Запада к свободе слова и многообразию мнений, которыми они якобы всегда руководствуются. Глава дипмиссии Франции в Азербайджане намерена не отставать от своего коллеги - посла в Армении, который часто пишет «гениальные» твиты против Азербайджана. Однако их твиты оказались весьма неудачными.

Более того, заявление посла носит ксенофобский характер и в этом смысле является продолжением расистского тезиса Жозепа Борреля о том, что «Европа - это цветущий сад, а остальной мир - джунгли». Все это является еще одним ярким примером провала французской дипломатии и печального состояния, в котором она оказалась», - отмечает Община.