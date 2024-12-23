В Азербайджане при первом трудоустройстве ряду лиц будет выплачиваться единовременное пособие в размере 6000 манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей". Согласно изменениям, этой категории граждан при первом трудоустройстве будет предоставлено единовременное пособие в размере 6 тысяч манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Он отметил, что согласно предыдущему законодательству, дети указанных категорий, а также лица из их числа при первом трудоустройстве обеспечивались единовременным пособием не менее чем в пятикратном размере среднемесячной заработной платы (5017,5 маната), а также одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием в соответствии с нормами, установленными соответствующим органом исполнительной власти, либо по их желанию им вместо этого предоставлялась денежная компенсация (265 манатов).

"В целях более эффективного социального обеспечения, сумма денежной компенсации, установленная в размере 6 тысяч манатов, включена в состав указанного пособия.

При первом трудоустройстве, вышеуказанные лица имеют право сразу же подать заявление на получение этого пособия.

Граждане, имеющие право на получение данного пособия, могут обратиться в структурное подразделение Государственного фонда социальной защиты по месту жительства, в центр DOST или в "Единые координационные центры для обращений членов семей погибших военнослужащих, пострадавших на войне, и лиц с инвалидностью".

В этом случае необходимы следующие документы:

- копия удостоверения личности и свидетельства о рождении;

- копия трудовой книжки;

- свидетельство о смерти родителей или справка об этом из районных (городских) регистрационных отделов министерства юстиции.

Таким образом, после трудоустройства эти граждане могут подать заявление с соответствующими документами и получить вышеуказанное пособие.

Наряду с этим, учитывая, что осведомленность о ряде льгот относительно невелика, важно, чтобы такие выплаты устанавливались в проактивном порядке. То есть расчет и назначение электронного пособия более целесообразно без необходимости каких-либо документов", - говорится в публикации депутата.

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