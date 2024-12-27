В Азербайджане создана специальная комиссия в связи с деятельностью пластических хирургов

БАКУ /Trend/ - В СМИ распространилась противоречивая информация о правовой основе профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность в стране. В связи с этим министерством здравоохранения и Генеральной прокуратурой Азербайджана было проведено предварительное разбирательство. По его итогам было выявлено, что в ряде случаев документы о медицинском образовании и свидетельства, подтверждающие право на занятие практической медицинской деятельностью по указанной квалификации, были сфальсифицированы.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства здравоохранения, возникла необходимость в комплексной проверке правовой основы документов, допускающих медицинских специалистов к работе в сфере пластической хирургии. В связи с этим соответствующим приказом министра здравоохранения Азербайджана создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли уполномоченные представители министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и министерства науки и образования.

Пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджанской Республики, до 31 января 2025 года должны представить в министерство здравоохранения страны нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их деятельности. В список документов входят диплом о базовом высшем медицинском образовании, все документы о последипломном образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификаты и др.

Непредставление документов специалистом в установленном порядке и в установленный срок станет основанием для аннулирования его свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности.

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