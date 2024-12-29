Члены экипажа самолета AZAL, погибшие в авиакатастрофе, похоронены на II Аллее почетного захоронения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Члены экипажа, погибшие в крушении пассажирского самолета Embraer-190 "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, похоронены на II Аллее почетного захоронения.

Как сообщает в воскресенье Trend, в церемонии похорон погибших в авиакатастрофе пилотов Игоря Кшнякина, Александра Кальянова и бортпроводницы Хокумы Алиевой приняли участие официальные лица государства и правительства, представители общественности.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

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