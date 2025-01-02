БАКУ /Trend/ - В этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлена еще 1000 квартир.

Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что семьям шехидов и лицам, имеющим инвалидность в связи с войной, после 44-дневной Отечественной войны было предоставлено 6,8 тысячи квартир, а в целом за прошедший период - до 16 тысяч. Семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной, в этом году планируется предоставить еще 1000 квартир.

В послевоенный период лицам с инвалидностью, связанной с войной, было предоставлено 567 автомобилей, а в целом за прошедший период 7,8 тыс. автомобилей, завершено обеспечение автомобилями этой категории лиц из числа очередников.

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