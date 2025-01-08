Задержанные в Африке суда не принадлежат "Азербайджанскому Каспийскому морскому пароходству"

БАКУ /Trend/ - Суда, задержанные на Африканском континенте, не принадлежат ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (АSCО).

Как сообщает в среду Trend, об этом на личной странице в Facebook написал пресс-секретарь ASCO Мехман Мехтиев.

Отмечается, что использование в новостях о судне фотографий судов ASCO, плавающих в Каспийском море, вызывает обеспокоенность.

"Мы получаем многочисленные тревожные сообщения от моряков и их семей. Как и дезинформация, использование неверных изображений также вызывает путаницу",- отмечается в публикации.

Напомним, что по предварительным данным, 3 судна, принадлежащих Азербайджану, вместе с экипажем были задержаны в Африке, у берегов Эритреи.

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