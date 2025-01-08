Франция заявляет о поддержке международного права, но на деле проводит колониальную политику

БАКУ /Trend/ - Франция утверждает, что поддерживает международное право, но на деле проводит колониальную политику.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на брифинге, проведенном БИГ в ответ на необоснованные обвинения, отраженные в отчете, опубликованном в декабре 2024 года Генеральным департаментом национальной безопасности и обороны Франции - VIGINUM.

Он отметил, что Франция распространяет дезинформацию, утверждая, что БИГ борется против народа Франции.

"Это неправда. Если Макрон утверждает, что поддерживает международное право, почему же тогда фундаментальные права людей не гарантированы на территориях, находящихся под колониальным контролем?", — добавил А.Аббасов.

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