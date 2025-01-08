Завершается процесс оформления документов для освобождения задержанных в Эритрее азербайджанских судов

БАКУ /Trend/ - Процесс оформления документов для освобождения задержанных в Эритрее азербайджанских судов близится к завершению.

Об этом сообщили в ответ на запрос Trend в компании "Caspian Marine Services B.V.".

Согласно информации, суда "CMS Pehlеvan", "CMS Igid" и "CMS-3", эксплуатируемые филиалом компании "Caspian Marine Services B.V." в Азербайджанской Республике, в рамках предпринимательской деятельности направились в порт Абу-Даби. Плавание по установленному маршруту планировалось осуществить через Суэцкий канал.

Было отмечено, что в связи с тем, что предусматривался проход через опасные пиратские точки, возникла необходимость в обеспечении безопасности судов. С этой целью был заключен контракт с соответствующей компанией, специализирующейся на обеспечении охраны судов, и они были обеспечены группами охраны по 2 человека на судно.

Сообщается, что 7 ноября 2024 года при прохождении судов через морскую береговую линию Эритреи из-за погодных условий было принято решение продолжить движение, войдя в территориальные воды этого государства. Капитаны судов пытались связаться через международный канал VHF-16 с органами безопасности и береговой охраны Эритреи для уведомления о входе в территориальные воды, но ответа так и не получили.

"Согласно отчету, который мы получили с судна около 10:06 по местному времени 7 ноября, стало известно, что служба военного флота Эритреи задержала все три судна в координатах 13°23' северной широты и 042°39' восточной долготы. Так, в соответствии с требованиями службы военного флота Эритреи суда изменили курс движения и прибыли в пункт, назначенный военным флотом этого государства. После того как суда встали на якорь, они были вовлечены в процесс проверки со стороны представителей военного флота. Отметим, что на указанных судах находятся 18 граждан Азербайджана и 6 граждан других государств, всего 24 человека

Как только от капитанов судов поступила информация по упомянутому вопросу, наша компания в тот же день, 07.11.2024, направила официальное обращение в Государственное морское и портовое агентство. Затем было направлено обращение министерству иностранных дел Азербайджанской Республики в соответствующем порядке, проведены все работы в тесном сотрудничестве с указанными структурами в связи с обращениями и решением вопроса.

При этом отметим, что были направлены обращения полномочным представителям страховой компании, осуществляющей страхование судов, и в соответствующие юридические фирмы Великобритании; для ускорения решения вопроса упомянутые организации также были привлечены к сотрудничеству. В результате проведенных переговоров для достижения решения вопроса с соответствующими органами Эритреи нашей компанией были назначены уполномоченные представители. В настоящее время завершается процесс оформления документов для завершения проверок и освобождения судов.

Отметим, что уполномоченные представители компании находятся в постоянном тесном контакте с командами судов, никаких проблем с поставкой продуктов питания, а также с другими вопросами снабжения нет. Также компанией предоставлены все технические возможности, чтобы члены экипажа могли поддерживать связь со своими близкими", - сказали в компании.

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