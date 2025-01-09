БАКУ /Trend/ - Интернет-страница BakıKart восстановлена.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что теперь пользователи могут беспрепятственно входить в свои учетные записи на сайте BakıKart, просматривать личную информацию и баланс, а также легко совершать необходимые транзакции.

Все счета в системе BakıKart и средства на них сохранены. Граждане могут переводить средства с электронных счетов на физическую карту BakıKart через интернет, пополнять баланс и совершать другие платежные операции.