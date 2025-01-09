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Интернет-страница BakıKart восстановлена

Общество Материалы 9 января 2025 15:56 (UTC +04:00)
Интернет-страница BakıKart восстановлена

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Интернет-страница BakıKart восстановлена.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что теперь пользователи могут беспрепятственно входить в свои учетные записи на сайте BakıKart, просматривать личную информацию и баланс, а также легко совершать необходимые транзакции.

Все счета в системе BakıKart и средства на них сохранены. Граждане могут переводить средства с электронных счетов на физическую карту BakıKart через интернет, пополнять баланс и совершать другие платежные операции.

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