Для тех, кто не может прийти на участки, будут организованы мобильные урны для голосования - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки в связи с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане, будут организованы мобильные урны для голосования.

Как сообщает Trend, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами.

Председатель ЦИК отметил, что граждане, желающие воспользоваться мобильными урнами, должны своевременно обратиться в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

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