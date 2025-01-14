Физическая активность с раннего возраста способствует здоровью и успехам в учебе детей - физиотерапевт

БАКУ /Trend/ - Физическая активность необходима для здоровья, особенно для детей — её дефицит может привести к проблемам в будущем.

Как сообщает Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала физиотерапевт Чинара Гаджиева.

По её словам, снижение физической активности может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. Это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем в будущем. Чтобы воспитать здоровое поколение, нужно с раннего возраста прививать детям активный образ жизни. Родителям и учителям важно вовлекать детей в подвижные игры и занятия спортом, а также ограничивать время, проводимое за электронными устройствами.

Ч.Гаджиева также отметила, что исследования показывают, что физически активные дети имеют больше шансов на успех в учебе.

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