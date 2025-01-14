Завтра состоится очередное переселение в город Ходжалы и село Баллыджа (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - 15 января в город Ходжалы и ходжалинское село Баллыджа вернется очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Trend, завтра в город Ходжалы отправятся 6 семей (25 человек), а в село Баллыджа - 18 семей (92 человека). В основном это семьи, временно проживавшие в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, а также в различных районах республики.

Отметим, что до сих пор в город Ходжалы переселились 44 семьи, а в село Баллыджа - 48 семей бывших вынужденных переселенцев. Напомним, что предыдущий переезд в село Баллыджа состоялся 27 декабря. В тот день в село была переселена 21 семья (119 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Напомним, что Ходжалинский район был оккупирован вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года. В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, он был очищен от сепаратистов.

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