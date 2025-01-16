В Азербайджане будут внедрены цифровые средства идентификации личности граждан

БАКУ /Trend/ - Обнародован план мероприятий по реализации "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Trend, это отражено в "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, одним из направлений является расширение применения цифрового развития.

Так, будет внедрено "Цифровое ID" - цифровое средство идентификации личности гражданина.

Основным исполнительным органом в этом процессе является министерство цифрового развития и транспорта, другие исполнительные органы назначены соответствующими органами. Срок реализации мероприятий будет охватывать 2025-2027 годы.

Первичным результатом применения "Цифрового ID" является совершенствование соответствующей правовой нормативной базы, промежуточным результатом - определение видов документов, идентифицирующих личность, в решении "Цифрового ID", конечным результатом - представление гражданам документов, идентифицирующих личность, в решении "Цифрового ID".