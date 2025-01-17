В Баку начинается судебный процесс над Рубеном Варданяном

БАКУ /Trend/ - В Баку начинается судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна, обвиняемого в военных преступлениях.

Как сообщает в пятницу Trend, подготовительное заседание суда по уголовному делу назначено на сегодня.

Отметим, что дело передано в Бакинский военный суд в производство судьи, председателя суда Зейнала Агаева.

Напомним, что 28 декабря Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура Азербайджана распространили совместную информацию. В информации говорилось, что в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики проведено расследование уголовного дела по фактам терроризма, финансирования терроризма, совершения преступлений против мира и человечности, военных преступлений и других многочисленных преступлений против Азербайджанской Республики и народа.

Согласно информации, Варданян Рубен Карленович, бывший гражданин Российской Федерации, являющийся в настоящее время гражданином Республики Армения, основатель и руководитель компании "Тройка Диалог" в РФ, член совета директоров ОАО "КАМАЗ" в РФ, независимый директор Группы компаний "Волга-Днепр" в РФ и занимавший другие должности, 25 сентября 2023 года был объявлен в розыск Азербайджанской Республикой по обвинению по статьям 214-1, 279.3 и 318.1 Уголовного кодекса АР. 27 сентября 2023 года он был задержан и передан следствию, в тот же день ему было предъявлено обвинение.

На основании собранных достоверных доказательств, обвиняемый Рубен Варданян был признан виновным в создании и организации деятельности незаконных вооруженных формирований и группировок в так называемой "Нагорно-Карабахской Республике", созданной на оккупированных Республикой Армения территориях Азербайджанской Республики. Ему было предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и по другим деяниям, наказание по которым предусмотрено другими статьями Уголовного кодекса. Ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении действий по указанным статьям.

В ходе расследования были обеспечены право обвиняемого на защиту, использование языка, который он знает, и другие процессуальные права. Обвиняемый был обеспечен адвокатами по своему выбору, поданные им и его адвокатами ходатайства были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приняты соответствующие решения.

Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были проинформированы о завершении предварительного следствия, ознакомлены со всеми материалами уголовного дела, включая вещественные доказательства по уголовному делу, документы, заключения экспертиз и другие доказательства.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генеральным прокурором Азербайджанской Республики 28 декабря 2024 года и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!