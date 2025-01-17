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Оплата обучения стала удобнее с приложением Yelo!

Общество Материалы 17 января 2025 14:44 (UTC +04:00)
Оплата обучения стала удобнее с приложением Yelo!
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank продолжает внедрять полезные инновации в своих онлайн-услугах. Теперь через приложение YeloApp можно оплачивать услуги ведущих учебных заведений страны. На данный момент доступны платежи для следующих учреждений:

  • ADA University
  • ADA School
  • Европейская Азербайджанская школа
  • ATL Academy
  • Азербайджанский Британский Колледж
  • Baku Oxford School
  • Dunya School
  • Лицей Kaspi
  • Лицей Hedef
  • Национальная Авиационная Академия
  • Онлайн-экзаменационный центр
  • Учебный центр «21-й век»

Как воспользоваться услугой?

  • В приложении Yelo App выберите раздел «Оплата».
  • Перейдите в подраздел «Образование».
  • Введите платежные данные, запрашиваемые вашим учебным заведением (ID студента, FIN-код родителя и т. д.).

Yelo App продолжает расширять свои возможности, чтобы обновлять и упрощать банковский опыт клиентов. Теперь в приложении можно выполнять множество привычных операций, которые раньше требовали посещения банка. Не зря в прошлом году Yelo App было признано лучшим мобильным приложением на конференции Mobile Banking Day Baku, где оно прошло оценку по 1000 критериям.

Установите Yelo App на ваш смартфон и оцените удобство современных технологий: bit.ly/ylmbltb. Подробнее об оплате образовательных услуг: bit.ly/tehsil-odenisleri

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