Оплата обучения стала удобнее с приложением Yelo!

Yelo Bank продолжает внедрять полезные инновации в своих онлайн-услугах. Теперь через приложение YeloApp можно оплачивать услуги ведущих учебных заведений страны. На данный момент доступны платежи для следующих учреждений:

ADA University

ADA School

Европейская Азербайджанская школа

ATL Academy

Азербайджанский Британский Колледж

Baku Oxford School

Dunya School

Лицей Kaspi

Лицей Hedef

Национальная Авиационная Академия

Онлайн-экзаменационный центр

Учебный центр «21-й век»

Как воспользоваться услугой?

В приложении Yelo App выберите раздел «Оплата».

Перейдите в подраздел «Образование».

Введите платежные данные, запрашиваемые вашим учебным заведением (ID студента, FIN-код родителя и т. д.).

Yelo App продолжает расширять свои возможности, чтобы обновлять и упрощать банковский опыт клиентов. Теперь в приложении можно выполнять множество привычных операций, которые раньше требовали посещения банка. Не зря в прошлом году Yelo App было признано лучшим мобильным приложением на конференции Mobile Banking Day Baku, где оно прошло оценку по 1000 критериям.



Установите Yelo App на ваш смартфон и оцените удобство современных технологий: bit.ly/ylmbltb. Подробнее об оплате образовательных услуг: bit.ly/tehsil-odenisleri



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!