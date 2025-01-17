Оплата обучения стала удобнее с приложением Yelo!

Yelo Bank продолжает внедрять полезные инновации в своих онлайн-услугах. Теперь через приложение YeloApp можно оплачивать услуги ведущих учебных заведений страны. На данный момент доступны платежи для следующих учреждений:
- ADA University
- ADA School
- Европейская Азербайджанская школа
- ATL Academy
- Азербайджанский Британский Колледж
- Baku Oxford School
- Dunya School
- Лицей Kaspi
- Лицей Hedef
- Национальная Авиационная Академия
- Онлайн-экзаменационный центр
- Учебный центр «21-й век»
Как воспользоваться услугой?
- В приложении Yelo App выберите раздел «Оплата».
- Перейдите в подраздел «Образование».
- Введите платежные данные, запрашиваемые вашим учебным заведением (ID студента, FIN-код родителя и т. д.).
Yelo App продолжает расширять свои возможности, чтобы обновлять
и упрощать банковский опыт клиентов. Теперь в приложении можно
выполнять множество привычных операций, которые раньше требовали
посещения банка. Не зря в прошлом году Yelo App было признано
лучшим мобильным приложением на конференции Mobile Banking Day
Baku, где оно прошло оценку по 1000 критериям.
Установите Yelo App на ваш смартфон и оцените удобство современных технологий: bit.ly/ylmbltb. Подробнее об оплате образовательных услуг: bit.ly/tehsil-odenisleri
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!