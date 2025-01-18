БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен случай заражения обезьяньей оспой.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"22-летний гражданин Азербайджана совершил туристическую поездку в зарубежную страну со 2 по 11 января 2025 года и через несколько дней после возвращения оттуда обратился в одну из клиник Баку с жалобами на недомогание, лихорадку, водянистую сыпь в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

Врач-инфекционист, исходя из симптомов пациента, заподозрил заражение вирусом оспы обезьян. После сбора анамнеза было установлено, что пациент путешествовал в другую страну и контактировал с человеком, у которого была сыпь.

Наличие эпидемиологической связи, вместе с симптомами, стало основанием для лабораторных анализов. Результат ПЦР-исследования мазка из сыпи пациента оказался положительным на вирус обезьяньей оспы.

На данный момент пациент госпитализирован и проходит лечение в стационаре.

Члены семьи пациента, контактировавшие с ним, не проявляют признаков заболевания. Они находятся под наблюдением на дому медицинскими работниками амбулаторных учреждений и санитарно-эпидемиологической службы, которые предоставляют услуги на территории. Им назначено профилактическое лечение, и они обеспечены необходимыми лекарственными средствами.

Меры по лечению и наблюдению за пациентом и его контактами будут продолжаться до окончания инкубационного периода заболевания",- говорится в совместном заявлении ведомств.

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