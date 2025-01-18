Kapital Bank проводит расследование в связи с мошенничеством в отношении семьи Хокумы Алиевой

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank проводит расследование по факту мошенничества в отношении семьи Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, погибшей в результате крушения самолета AZAL.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространил Kapital Bank.

"Как стало известно ранее, семья Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой столкнулась с мошенничеством. В связи с этим было начато расследование. В настоящее время принимаются необходимые меры. В ближайшее время общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования",- говорится в сообщении банка.

Напомним, что семья погибшего члена экипажа в крушении самолета AZAL, Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, стала жертвой мошенников. С карточного счета отца Национального героя Азербайджана Х.Алиевой, Джалила Алиева было снято 80 507 манатов. Украденные средства были остатком от страховой выплаты и компенсации в размере 40 тысяч манатов, полученных после смерти Х.Алиевой. В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью МВД возбуждено уголовное дело по данному факту.

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