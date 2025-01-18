В Аллее шехидов в Баку завершена подготовка в связи с годовщиной трагедии 20 Января (Фоторепортаж)

БАКУ /Trend/ - В Аллее шехидов завершились подготовительные работы в связи с тридцать пятой годовщиной трагедии 20 Января.

Об этом сообщили в субботу Trend в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что проведены масштабные работы по благоустройству, заменена поврежденная плитка, обновлено газонное покрытие, высажены новые цветы и кустарники, проведены профилактические работы в связи с обоими факелами в Аллее и другие необходимые работы. Традиционно на территории Аллеи с участием ландшафтных дизайнеров созданы впечатляющие композиции из гвоздик.

Было подчеркнуто, что 20 января сотрудники учреждений ИВ проведут необходимые мероприятия в связи с посещением гражданами территории Аллеи, будет организовано круглосуточное дежурство работников коммунальных, хозяйственных служб, бригад скорой медицинской помощи.

Представляем вниманию читателей фотографии, снятые сотрудником Trend после завершения подготовительных работ в Аллее.

Фото: Ханлар Ализаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!