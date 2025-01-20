Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратится в МОК в связи с некачественными медалями

БАКУ /Trend/ - Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратится в Международный олимпийский комитет после проверки всех медалей, потерявших качество, которые были завоеваны азербайджанскими спортсменами на Олимпиаде в Париже.

Об этом в ответ на запрос Trend заявил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Мурад Фарзалиев.

Он отметил, что проводится тщательное разбирательство по этому вопросу.