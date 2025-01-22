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В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)

Общество Материалы 22 января 2025 17:41 (UTC +04:00)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края. На сегодня в селе Баллыджа Ходжалинского района обеспечено проживание 68 семей (373 человека).

Как сообщает Trend, в селе Баллыджа созданы все условия для размещения бывших вынужденных переселенцев, обеспечения их комфортного и безопасного проживания. Село обеспечено бесперебойным электро- и газоснабжением, питьевой водой и высокоскоростным интернетом.

Функционирующие здесь государственные предприятия и частные структуры поддерживают обеспечение занятости сельских жителей.

Жители Баллыджа создают подсобные хозяйства на своих приусадебных участках, выращивают фруктовые деревья, разводят птицу и скот.

Отметим, что программа "Большое возвращение" приносит новую жизнь на освобожденные от оккупации территории и ускоряет возрождение этих мест. Их устойчивое заселение и реинтеграция являются приоритетным направлением государственной политики. В рамках программы "Большое возвращение" каждый государственный орган вносит свой вклад в этот процесс, выполняя поставленные перед ним задачи.

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В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
В селе Баллыджа возрождается жизнь (Фоторепортаж)
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