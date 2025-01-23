Глава ЦИК Азербайджана подчеркнул ключевую роль веб-камер в обеспечении открытости и прозрачности муниципальных выборов

БАКУ /Trend/ - Веб-камеры Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана играют ключевую роль в обеспечении открытости и прозрачности в день голосования на муниципальных выборах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что в связи с этим было принято решение установить веб-камеры на 1000 избирательных участках в 118 избирательных округах на предстоящих муниципальных выборах, список которых был официально опубликован.

"В день выборов пользователи интернета, как внутри страны, так и за ее пределами, смогут без какой-либо регистрации зайти на официальную интернет-страницу Центральной избирательной комиссии Азербайджана и в прямом эфире наблюдать за всеми процессами на избирательном участке — голосованием, подсчетом голосов и определением результатов — благодаря установленным веб-камерам, отвечающим современным стандартам и обеспечивающим высокий визуальный эффект", — добавил он.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января.

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