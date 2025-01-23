Диета играет одну из важнейших ролей в лечении больных сахарным диабетом - эндокринолог

БАКУ /Trend/ - Диета играет одну из важнейших ролей в лечении больных сахарным диабетом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минзрав, об этом заявила эндокринолог НИИ медицинской реабилитации министерства здравоохранения Азербайджана Айгюн Алиева.

Сахарный диабет – это заболевание, которое играет важную роль в возникновении многих серьезных заболеваний и широко распространено во всем мире.

"Высокий уровень сахара в крови является основным показателем этого заболевания. Причиной возникновения заболевания является недостаточная или отсутствие секреции гормона инсулина по каким-либо причинам, либо резистентность (устойчивость) наших тканей к инсулину.

Среди многих типов диабета диабет 2-го типа является наиболее распространенным и обычно появляется после 35-40 лет. При этом типе диабета во время секреции инсулина в поджелудочной железе, когда инсулин в клетках высвобождается, чувствительность к гормону инсулину, ввиду неактивности рецепторов инсулина, пропадает. В это время глюкоза не может транспортироваться инсулином к клеткам, и ее количество в крови начинает увеличиваться. Это состояние проявляется такими симптомами, как сухость во рту, потеря веса, нечеткость зрения, онемение ног, сухость кожи, частое мочеиспускание, употребление слишком большого количества воды и полифагия (повышенный аппетит)", - сказала она.

Она отметила, что сахарный диабет определяется совместным воздействием генетических факторов и факторов окружающей среды.

"Диабет 1-го типа и диабет 2-го типа различаются в зависимости от типа причины возникновения заболевания.

Несмотря на то, что при диабете 1-го типа роль генетических факторов высока, к числу факторов, вызывающих заболевание, также относятся вирусы, поражающие поджелудочную железу, секретирующую гормон инсулин, играющий важную роль в регулировании уровня сахара в крови, а также сбои в работе иммунной системы.

При диабете 2-го типа у людей бывает избыточный вес, наличие диабета у родителей, малоподвижный образ жизни и стрессовое состояние",- заявила врач.

Эндокринолог также отметила, что инсулин секретируется β-клетками, расположенными в островковых клетках поджелудочной железы (островки Лангерганса).

"Его основной функцией является поддержание нормального уровня сахара в крови. Гормон инсулин обеспечивает поступление сахара из крови в клетки. В то же время инсулин превращает избыток глюкозы в жир, который затем накапливается в жировых клетках. Под действием инсулина в печени и мышцах глюкоза превращается в гликоген (это основной способ депонирования энергии). По этой причине ожирение наблюдается у людей с высоким уровнем инсулина в крови.

В начале, как ответная реакция на употребление большого количества сахара, выделяется большое количество инсулина. В это время эти лица чувствуют голод. В то же время, у них быстро появляется чувство голода, когда едят пищу, в состав которой входит сахар и мука. Чрезмерное попадание сахара в клетки с помощью инсулина, выделяемого в больших количествах, нарушает нормальное функционирование этих клеток. В качестве защитной реакции рецептор инсулина, расположенный в клеточной мембране, начинает проявлять устойчивость к инсулину и не реагирует на него. В клетке возникает «стенка» против инсулина в крови, и это сопротивление называется «резистентность». В результате возникает диабет 2-го типа.

Если вовремя не лечить инсулинорезистентность, это может привести к таким состояниям, как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение печени, избыточный вес, частое чувство голода, позднее насыщение, особая тяга к сладкому",- подчеркнула она.

Эндокринолог отмечает, что диета — это 80 процентов лечения данного заболевания.

"Следует изменить пищевые привычки, употреблять низкокалорийные, волокнистые, нерафинированные продукты с низким гликемическим индексом (ГИ).

Рекомендуется регулярная физическая активность (быстрая ходьба, плавание и др), 30-40 минут быстрой ходьбы в день. В это время следует делать 100–120 шагов за 1 минуту, а со временем увеличить до 140. Частота пульса должна достигать 100, для улучшения метаболизма дыхание должно ускориться.

Что касается методики лечения, то при правильном питании и физических упражнениях в 50-60 процентах случаев инсулинорезистентность снижается. Однако порой пациентам с высоким риском развития диабета необходимо и медикаментозное лечение для повышения чувствительности клеток организма к инсулину. Следует отметить, что только врач должен назначать это лечение", - отмечает эндокринолог.

А.Алиева также заявила, что в лечении больных сахарным диабетом диета играет одну из ключевых ролей.

"В случае, даже если больной диабетом принимает самые современные препараты, однако не соблюдает диету, то он никогда не сможет контролировать свое заболевание на должном уровне.

Больной должен точно знать, какие продукты ему можно принимать, а какие нельзя, и строго следовать этим правилам. При легких формах сахарного диабета одной лишь диетой можно поддерживать нормальный уровень сахара.

Лицам с диабетом не следует голодать, поскольку это вызывает резкое падение уровня сахара в крови. В результате больной может впасть в кому. Пищу следует принимать 5-6 раз в день небольшими порциями. Обычные сахар и фруктозу следует полностью исключить из рациона. Таким больным также противопоказаны кондитерские изделия, содержащие сахар и фруктозу. В настоящее время фруктоза не считается подходящим продуктом для диабетиков.

Продукты, содержащие специальные заменители сахара (сорбит, ксилит, аспартам, сахарин и др.), нельзя назвать полностью безвредными для больных сахарным диабетом. Эти продукты можно принимать лишь изредка и в небольших количествах. Из рациона следует исключить конфеты, печенье, варенье, джем, шоколад и мороженое. Мед – очень полезный продукт, однако диабетикам следует избегать приема этого продукта. Категорически противопоказаны мучные изделия из жирного и слоеного теста.

Также следует полностью исключить из рациона натуральные фруктовые соки. Алкогольные напитки противопоказаны диабетикам. Можно употреблять черный хлеб, однако белый хлеб противопоказан",- сказала она.

Врач также подчеркнула, что во время беременности у женщин, ранее не болевших сахарным диабетом, может развиться его особая форма - гестационный сахарный диабет (ГСД).

"У некоторых женщин ГСД можно наблюдать при последующих беременностях.

Обычно сахарный диабет выявляют при обследовании в середине беременности, на сроке 24-28 недель. Во многих случаях ГСД можно контролировать с помощью здорового питания и регулярных физических упражнений. Порой гестационный диабет требует лечения инсулином.

Женщинам с ГСД рекомендуется регулярное медицинское наблюдение. Беременные женщины с гестационным диабетом должны находиться под наблюдением акушера-гинеколога и эндокринолога одновременно. Помимо назначенного времени приема, также важно обращаться при возникновении каких-либо проблем или симптомов. В то же время женщины с ГСД должны есть здоровую пищу. Диетолог поможет им правильно спланировать питание.

Еще одним способом регулировать уровень сахара в крови и помочь сбалансировать потребление пищи являются регулярные физические упражнения. После прохождения осмотра врача следует регулярно заниматься спортом во время беременности и после родов. Физическую активность умеренной интенсивности следует выполнять не менее пяти дней в неделю по 30 минут в день. Это может быть быстрая прогулка, плавание или активные игры с детьми.

Изменения в организме во время беременности увеличивают его потребность в энергии. Поэтому уровень сахара в крови может часто меняться. По этой причине женщинам с гестационным диабетом с помощью глюкометра следует 1-2 раза в день измерять уровень сахара в крови дома", - добавила врач.

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