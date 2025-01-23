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Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь

Общество Материалы 23 января 2025 13:07 (UTC +04:00)
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации Ханкенди возрождается жизнь.

Как сообщает в четверг Trend, начаты работы по подготовке генерального плана города.

Благоустроенный, реконструированный Ханкенди с каждым днем меняет свой облик.

В городе активно ведутся масштабные строительные работы, а также принимаются меры для превращения Ханкенди, известного своей живописной природой и историко-культурными памятниками, в туристическое направление.

Представляем вниманию читателей фото снятые в городе Ханкенди.

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Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
Фоторепортаж с Ханкенди: в освобожденном от оккупации городе возрождается жизнь
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