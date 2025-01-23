В Бакинском суде оглашено решение по делу обвиняемого в госизмене капитана судна

БАКУ /Trend/ - Рассмотрена апелляционная жалоба на приговор в отношении капитана судна Каспийского морского нефтяного флота Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Trend, решение было объявлено сегодня в Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Габиля Мамедова.

Согласно решению, апелляционная жалоба не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции сохранен в силе.

Напомним, что Захир Аскеров был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 16 годам лишения свободы.

Отметим, что в результате проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана оперативно-следственных мероприятий с целью пресечения разведывательно-подрывной деятельности, проводимой спецслужбами Исламской Республики Иран против Азербайджана, и разоблачения созданной шпионской сети, было установлено, что Аскеров Захир Фахреддин оглу, являвшийся капитаном судна на Каспийском морском нефтяном флоте, во время религиозного обучения в иранском городе Кум в обмен на материальный интерес был привлечен к тайному сотрудничеству представителями спецслужб указанной страны.

За прошедший период он собрал по их заданию информацию о компаниях и представительствах зарубежных государств, действующих в Азербайджане, месте и времени проведения учений военно-морских сил в Каспийском море, грузах, доставленных на нефтяные платформы, с целью использования этой информации в ущерб суверенитету и обороноспособности Азербайджана. Захир Аскеров предоставлял вышеуказанную информацию посредством мобильного телефона, а также непосредственно во время встреч в Иране.

Захир Аскеров был арестован в ноябре 2023 года во время операции, проведенной СГБ. Ему было предъявлено обвинение по статье 274 УК АР (государственная измена).

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