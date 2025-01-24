В Азербайджане зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в составе групп

БАКУ /Trend/ - В результате продолжающихся профилактических мер в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом зафиксировано снижение преступлений в составе групп на 23,2 процента, в общественных местах — на 9 процентов, а также среди ранее осужденных — на 8 процентов.

Об этом заявил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии министерства, сообщает Trend.

"Число общих преступлений сократилось на 9,4 процента, тяжких и особо тяжких — на 18,9 процента, преступлений, совершенных при неясных обстоятельствах — на 18,1 процента, умышленных убийств — на 9,6 процента, покушений на убийство — на 16,9 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 13,5 процента, хулиганства — на 5 процентов, преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия — на 21 процент, преступлений против собственности — на 10,4 процента, угонов автотранспортных средств — на 9,5 процента, дорожно-транспортных происшествий — на 12,8 процента, пострадавших в авариях — на 13,1 процента, погибших — на 11,4 процента", — отметил министр.

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