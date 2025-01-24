В 2024 г. установлено местонахождение 118 лиц, объявленных в розыск по линии Интерпола - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2024 году было установлено местонахождение 118 лиц, объявленных в розыск по линии Интерпола.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии МВД.

"Результаты по этому показателю улучшились и составили 87,9 процента, было установлено местонахождение 118 человек, объявленных в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола, и 65 человек, разыскиваемых странами-членами этой организации", - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что совместно с сотрудниками органов прокуратуры был достигнут заметный прогресс в раскрытии преступлений прошлых лет, привлечены к ответственности виновные лица по 630 фактам, а также выполнен большой объём работы по таким важным задачам, как предупреждение и расследование тяжких, особо тяжких и транснациональных преступлений.

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