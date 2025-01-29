В Баку и окрестностях планируется довести протяженность автобусных полос до 160 км - Агентство

БАКУ /Trend/ - Будет продолжена оптимизация автобусной маршрутной сети города Баку и некоторых прилегающих районов, а также планируется довести протяженность автобусных полос до 160 километров.

Об этом в среду Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

В результате этих изменений время нахождения автобусов в пути в часы пик сократится в среднем на 6 минут.

Кроме того, в ближайшие годы планируется продолжение инициативы по расширению автобусного парка, что позволит увеличить количество автобусов, ежедневно выходящих на линии, до 2800. К 2030 году автобусный парк будет преимущественно состоять из экологически чистых автобусов, включая электрические и CNG.

Предусмотрено строительство и модернизация 10 депо для электрических автобусов.

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