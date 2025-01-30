Состоялась презентация реформ и новых тарифов в сфере подключения к водопроводной сети (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась презентация реформ и новых тарифов в сфере подключения к водопроводной сети.

Как сообщает Trend, выступая на мероприятии, глава Секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана Вусал Шихалиев подчеркнул важность реформ и новых тарифов в области подключения к водопроводным сетям и отметил положительное влияние инноваций на бизнес-среду.

По его словам, совершенствование процесса подключения к водопроводной сети в рамках коммунальных услуг и утверждение новых тарифов, наряду с упрощением в этой сфере, создали благоприятные возможности для прозрачного осуществления как затрат, так и других процедур в этой сфере.

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Байрамов проинформировал о проделанной в текущем году работе и основных мероприятиях, связанных с подключением к водопроводной сети. Он подчеркнул важность проекта "Bizness Ready" для бизнеса и инвестиционной среды нашей страны, его важную роль в формировании реформ и государственной поддержки предпринимателей.

Руководитель рабочей группы, советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Этибар Мамедов проинформировал о повестке дня заседания, рассказал о проделанной за прошедший период работе и предстоящих задачах.

В соответствии с повесткой дня были обсуждены полный запуск системы "одно окно" по подключению к водопроводной сети, минимизация процедур и времени, а также затрат на подключение, состояние выполнения мероприятий, предусмотренных дорожной картой на 2024 год, а также основные достижения, координация между органами, предоставляющими отзывы о подключении, и работа по утверждению новых тарифов.

Был рассмотрен предварительный проект дорожной карты проекта Группы Всемирного банка "Business Ready" на 2025 год по индикатору "подключение к водопроводной сети".

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, ответственные должностные лица Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, представители других соответствующих структур, входящих в рабочую группу, члены "Caspian Energy Club", предприниматели, неправительственные организации, независимые эксперты и представители СМИ.

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