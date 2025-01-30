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Ряд ж/д линий на прилегающих к Баку территориях будет восстановлен

Общество Материалы 30 января 2025 21:35 (UTC +04:00)
Ряд ж/д линий на прилегающих к Баку территориях будет восстановлен

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы будет восстановлен ряд железнодорожных линий.

Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Trend.

Согласно государственной программе, предусмотрено восстановление линии Бакиханов-Бина-Гала в 2026-2028 годах, Забрат−Маштага-Баглар - в 2028-2030 годах, Ени Сураханы-Говсан - в 2026-2027 годах, линии Гюздек−Гарадаг - в 2027-2029 годах.

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