Участие молодежных организаций в вопросе Западного Азербайджана имеет большое значение - Шахин Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Участие молодежных организаций в вопросе Западного Азербайджана имеет большое значение.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Молодежного совета Общины Западного Азербайджана, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам молодежи и спорта, депутат Шахин Исмаилов.

"Сегодня Молодежный совет Общины Западного Азербайджана проводит мероприятие, посвященное 2 февраля - Дню молодежи. Целью мероприятия является награждение молодых людей, принимавших активное участие в деятельности Общины за прошедший период, и молодежных организаций, сотрудничавших с Молодежным советом в целом, а также презентация обновленной структуры Молодежного совета и информирование о нашей деятельности в последующий период.

Участие молодежных организаций в вопросе Западного Азербайджана имеет большое значение. Молодежь - ведущая сила общества. Чем больший вклад молодежь и молодежные организации внесут в поддержку реалий о Западном Азербайджане на местных и международных платформах, тем большей будет их помощь в достижении нашей конечной цели", - сказал он.

Шахин Исмаилов отметил, что на этот год намечена достаточно важная работа, которая приведет к распространению реалий о Западном Азербайджане в более широком масштабе.

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