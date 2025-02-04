Объявлено время бакинской гонки "Формулы-1"

БАКУ/Trend/ - "Формула-1" представила расписание гоночных уик-эндов предстоящего чемпионата.

Как передает Trend, Гран-При Азербайджана состоится 19-21 сентября, а ее расписание будет выглядеть следующим образом:

Гран-При Азербайджана

19 сентября

12:30 - 13:30 - первая сессия

16:00 - 17:00 - вторая сессия (квалификация спринт)

20 сентября

12:30 - 13:30 - третья сессия (спринт)

16:00 - 17:00 - вторая сессия (квалификация)

21 сентября

14:00 - гонка

В 2025 в "Формуле-1" запланировано проведение 24-х этапов - чемпионат стартует 16 марта в Австралии и финиширует седьмого декабря в Абу-Даби.

Сезон включает шесть этапов со спринтом - в Китае, Майами, Бельгии, США (Остин), Сан-Паулу и Катаре.