Кто он - новый министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев? - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева Анар Алиев был назначен на должность министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Как передает в пятницу Trend, Анар Рагим оглу Алиев родился в 1980 году в городе Баку.

В 2000 году окончил факультет международного права Бакинского государственного университета со степенью бакалавра.

В 2002 году получил степень магистра, а в 2006 году - степень доктора философии в области права.

В 2000-2006 годах работал секретарем судебного заседания в местном экономическом суде №1, в 2006-2008 годах - старшим советником юридического отдела минэкономики, а в 2008-2018 годах - начальником этого отдела.

Распоряжением от 19 июня 2012 года Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за заслуги в развитии экономики Азербайджана награжден медалью "За отличие на государственной службе". Указом главы государства от 3 февраля 2016 года до 2018 года был членом Апелляционного совета при Президенте Азербайджанской Республики.

До нынешнего назначения занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Женат, имеет двоих детей.

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