Состоялась встреча с представителями прессы с территорий, находящихся под колониальным гнетом Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) состоялась встреча с представителями прессы с заморских территорий, находящихся под колонизацией Франции.

Как сообщает Trend, на встрече председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев проинформировал о деятельности Центра, приоритетах внешней политики Азербайджана, отношениях в двусторонней и многосторонней плоскостях.

Ф.Шафиев отметил, что Азербайджан постоянно подвергался нападкам со стороны французских СМИ из-за влияния армянского лобби, действующего в этой стране. Так, об Азербайджане распространялись односторонние нарративы, вместо пересмотра Францией своей политики на заморских территориях были выдвинуты необоснованные обвинения против нашей страны.

"Вместо того, чтобы обвинять Азербайджан, пусть Франция посмотрит на свой собственный неоколониальный опыт. Главные причины, лежащие в основе проблем в заморских районах, заключаются в том, что исторически эти земли подвергались экономической и политической эксплуатации, и эти процессы продолжаются и сегодня", - сказал он.

Ф.Шафиев также указал на негативные последствия избирательного применения международного права и двойных стандартов. Он добавил, что Азербайджан в течение 30 лет страдал от вышеотмеченных проблем и в настоящее время сталкивается с негативными проявлениями указанных подходов.

"Государства, которые говорят о верховенстве международного права, сами не соблюдают его", - сказал он.

Касаясь успешного председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, Ф. Шафиев отметил, что как во время председательства, так и позже Азербайджан выразил поддержку повестке дня Глобального Юга.

Он подчеркнул необходимость усиления многосторонности и проведения экономической деколонизации.

Затем встреча продолжилась сессией вопросов и ответов.

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