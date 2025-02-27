Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)

Общество Материалы 27 февраля 2025 08:33 (UTC +04:00)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Полиция продолжает несение службы в усиленном режиме на всех направлениях Азербайджана, включая столицу.

Как сообщает Trend со ссылкой на МВД, совместно с соответствующими государственными структурами проводятся работы по ликвидации последствий погодных условий в местах, где образовались заторы.

"Принимаются оперативные меры по устранению проблем на автодорогах, соединяющих жилые районы. Безопасность дорожного движения полностью обеспечена.

В настоящее время бесперебойная работа, организованная совместно с другими государственными органами, продолжается", - говорится в сообщении.

Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Полиция Азербайджана принимает необходимые меры безопасности в связи с погодными условиями (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости