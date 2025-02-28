Иммунная система играет центральную роль в защите нашего здоровья. Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказал специалист-эксперт минздрава, врач-терапевт Нахид Магеррамов:

- Нахид муаллим, что такое иммунная система, как ее укрепить?

- Иммунная система — это система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от чужеродных веществ. Она различает собственные и чужие структуры, тем самым способствуя сохранению индивидуальной целостности. Хотя мы этого не видим, иммунная система играет центральную роль в защите нашего здоровья. Каждый день иммунитет работает, защищая наш организм от нежелательного вмешательства. Он борется с заболеваниями, вызываемыми вирусами, бактериями и другими инфекциями.

Укрепляя самозащиту нашего организма, мы можем победить болезни. Здоровое питание, достаточный сон и регулярные занятия спортом на свежем воздухе укрепляют иммунную систему. Сбалансированное питание, включающее углеводы, белки и полезные жиры, играет важную роль в укреплении иммунной системы. Антиоксиданты, особенно витамин С и цинк, могут поддерживать защитные силы организма.

Достаточный сон — бесценный инструмент для защиты иммунной системы. Для взрослых важно спать 7–8 часов в сутки. Кроме того, нормальная работа нервной системы и достаточное потребление жидкости в течение дня считаются полезными для иммунной системы.

- Доктор, к чему может привести повышенная активность иммунной системы?

- Повышенная активность иммунной системы может привести к таким состояниям, как различные аутоиммунные заболевания и аллергические реакции. Это заставляет организм совершать чрезмерные или нецеленаправленные атаки на собственные ткани. Например, при некоторых заболеваниях (ревматоидный артрит, волчанка, целиакия) иммунная система атакует собственные клетки и ткани, считая их чужеродными. Такая картина наблюдается и при аллергических заболеваниях. В результате чрезмерной реакции иммунной системы на считающиеся в норме безвредные вещества (пыль, продукты питания и лекарства) могут возникнуть астма и другие аллергические заболевания.

Постоянная активация иммунной системы может привести к хроническим воспалительным состояниям. Это также может привести к повреждению различных органов и тканей. Иммунная система может быть не в состоянии должным образом контролировать аномальный и чрезмерный рост клеток. По этой причине очень важно, чтобы иммунная система была в норме и функционировала должным образом. В случае излишней активности и аномальных реакций следует провести лечение и надлежащее наблюдение.

- Что такое аутоиммунные заболевания?

- Аутоиммунные заболевания — это заболевания, связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека, которая начинает воспринимать собственные ткани и клетки как чужеродные и повреждать их. Обычно иммунная система защищает организм от чужеродных веществ. Однако аутоиммунная иммунная система вместо этих чужеродных клеток борется с собственными здоровыми клетками организма, считая их чужеродными.

Аутоиммунные заболевания могут быть пожизненными. Однако при правильном лечении пациенты могут контролировать симптомы и улучшать качество своей жизни.

- Как вакцины влияют на иммунитет?

- Вакцины оказывают существенное влияние на иммунитет и повышают защиту организма от инфекционных заболеваний. Вакцины как бы «тренируют» иммунную систему и учат ее реагировать на инфекцию. Это гарантирует, что при повторном столкновении с той же инфекцией организм восстановится быстрее и станет сильнее.

Вакцины создают иммунную память организма. С помощью вакцин человек получает ослабленные или убитые формы инфекционных микроорганизмов или их токсинов. На этом этапе иммунная система узнает об этих микроорганизмах и начинает их распознавать. Клетки памяти способны реагировать быстрее и эффективнее при столкновении с инфекцией. Вакцины активируют защитные механизмы организма, однако не создают полноценную инфекцию, вызывающую заболевание. Это позволяет организму подготовиться к болезням посредством приобретенного опыта. Тем самым, создает коллективный иммунитет, снижая вероятность распространения заболевания среди широких слоев общества. Таким образом, предотвращается возникновение эпидемий.

- Как здоровое питание влияет на иммунитет?

- Здоровое питание оказывает большое влияние на иммунную систему, поскольку обеспечивает организм всеми питательными веществами, необходимыми для правильного функционирования. Здоровая диета должна быть богата витаминами и минералами, а также содержать мало сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом. Обработанные продукты (консервы и трансжиры) также являются факторами, нарушающими нормальное функционирование иммунной системы. Фрукты, овощи и зерновые играют важную роль в укреплении и формировании иммунной системы, улучшая работу кишечника.

- Насколько генетические факторы влияют на работу иммунной системы?

- Сила иммунной системы в некоторой степени зависит от генетических факторов. Генетическая предрасположенность и наследственные факторы могут влиять на то, как будет функционировать иммунная система, как она будет реагировать на инфекции и насколько она будет восприимчива к различным заболеваниям. Однако генетические факторы влияют лишь на некоторые аспекты силы иммунной системы. Образ жизни, питание, окружающая среда и другие факторы также могут существенно влиять на эту систему.

- Может ли физическая активность укрепить иммунитет?

- Физическая активность укрепляет иммунную систему и поддерживает ее правильное функционирование. Так, физические упражнения оказывают ряд положительных эффектов на улучшение работы иммунной системы и усиление защитных механизмов организма от инфекций. Кроме того, регулярные физические упражнения снижают уровень хронического воспаления и улучшают кровообращение. В результате иммунные клетки в различных частях тела функционируют быстрее и реагируют на инфекции, постепенно повышая устойчивость организма к стрессу.

Однако слишком интенсивные тренировки могут ослабить иммунный ответ. Умеренная и регулярная физическая активность поддерживает иммунитет и способствует общему здоровью.