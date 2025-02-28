Иммунная система играет центральную роль в защите нашего здоровья. Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказал специалист-эксперт минздрава, врач-терапевт Нахид Магеррамов:
- Нахид муаллим, что такое иммунная система, как ее укрепить?
- Иммунная система — это система биологических структур и
процессов организма, обеспечивающая его защиту от чужеродных
веществ. Она различает собственные и чужие структуры, тем самым
способствуя сохранению индивидуальной целостности. Хотя мы этого не
видим, иммунная система играет центральную роль в защите нашего
здоровья. Каждый день иммунитет работает, защищая наш организм от
нежелательного вмешательства. Он борется с заболеваниями,
вызываемыми вирусами, бактериями и другими инфекциями.
Укрепляя самозащиту нашего организма, мы можем победить болезни. Здоровое питание, достаточный сон и регулярные занятия спортом на свежем воздухе укрепляют иммунную систему. Сбалансированное питание, включающее углеводы, белки и полезные жиры, играет важную роль в укреплении иммунной системы. Антиоксиданты, особенно витамин С и цинк, могут поддерживать защитные силы организма.
Достаточный сон — бесценный инструмент для защиты иммунной системы. Для взрослых важно спать 7–8 часов в сутки. Кроме того, нормальная работа нервной системы и достаточное потребление жидкости в течение дня считаются полезными для иммунной системы.
- Доктор, к чему может привести повышенная активность иммунной системы?
- Повышенная активность иммунной системы может привести к таким
состояниям, как различные аутоиммунные заболевания и аллергические
реакции. Это заставляет организм совершать чрезмерные или
нецеленаправленные атаки на собственные ткани. Например, при
некоторых заболеваниях (ревматоидный артрит, волчанка, целиакия)
иммунная система атакует собственные клетки и ткани, считая их
чужеродными. Такая картина наблюдается и при аллергических
заболеваниях. В результате чрезмерной реакции иммунной системы на
считающиеся в норме безвредные вещества (пыль, продукты питания и
лекарства) могут возникнуть астма и другие аллергические
заболевания.
Постоянная активация иммунной системы может привести к хроническим воспалительным состояниям. Это также может привести к повреждению различных органов и тканей. Иммунная система может быть не в состоянии должным образом контролировать аномальный и чрезмерный рост клеток. По этой причине очень важно, чтобы иммунная система была в норме и функционировала должным образом. В случае излишней активности и аномальных реакций следует провести лечение и надлежащее наблюдение.
- Что такое аутоиммунные заболевания?
- Аутоиммунные заболевания — это заболевания, связанные с
нарушением функционирования иммунной системы человека, которая
начинает воспринимать собственные ткани и клетки как чужеродные и
повреждать их. Обычно иммунная система защищает организм от
чужеродных веществ. Однако аутоиммунная иммунная система вместо
этих чужеродных клеток борется с собственными здоровыми клетками
организма, считая их чужеродными.
Аутоиммунные заболевания могут быть пожизненными. Однако при правильном лечении пациенты могут контролировать симптомы и улучшать качество своей жизни.
- Как вакцины влияют на иммунитет?
- Вакцины оказывают существенное влияние на иммунитет и повышают
защиту организма от инфекционных заболеваний. Вакцины как бы
«тренируют» иммунную систему и учат ее реагировать на инфекцию. Это
гарантирует, что при повторном столкновении с той же инфекцией
организм восстановится быстрее и станет сильнее.
Вакцины создают иммунную память организма. С помощью вакцин человек получает ослабленные или убитые формы инфекционных микроорганизмов или их токсинов. На этом этапе иммунная система узнает об этих микроорганизмах и начинает их распознавать. Клетки памяти способны реагировать быстрее и эффективнее при столкновении с инфекцией. Вакцины активируют защитные механизмы организма, однако не создают полноценную инфекцию, вызывающую заболевание. Это позволяет организму подготовиться к болезням посредством приобретенного опыта. Тем самым, создает коллективный иммунитет, снижая вероятность распространения заболевания среди широких слоев общества. Таким образом, предотвращается возникновение эпидемий.
- Как здоровое питание влияет на иммунитет?
- Здоровое питание оказывает большое влияние на иммунную систему, поскольку обеспечивает организм всеми питательными веществами, необходимыми для правильного функционирования. Здоровая диета должна быть богата витаминами и минералами, а также содержать мало сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом. Обработанные продукты (консервы и трансжиры) также являются факторами, нарушающими нормальное функционирование иммунной системы. Фрукты, овощи и зерновые играют важную роль в укреплении и формировании иммунной системы, улучшая работу кишечника.
- Насколько генетические факторы влияют на работу иммунной системы?
- Сила иммунной системы в некоторой степени зависит от генетических факторов. Генетическая предрасположенность и наследственные факторы могут влиять на то, как будет функционировать иммунная система, как она будет реагировать на инфекции и насколько она будет восприимчива к различным заболеваниям. Однако генетические факторы влияют лишь на некоторые аспекты силы иммунной системы. Образ жизни, питание, окружающая среда и другие факторы также могут существенно влиять на эту систему.
- Может ли физическая активность укрепить иммунитет?
- Физическая активность укрепляет иммунную систему и
поддерживает ее правильное функционирование. Так, физические
упражнения оказывают ряд положительных эффектов на улучшение работы
иммунной системы и усиление защитных механизмов организма от
инфекций. Кроме того, регулярные физические упражнения снижают
уровень хронического воспаления и улучшают кровообращение. В
результате иммунные клетки в различных частях тела функционируют
быстрее и реагируют на инфекции, постепенно повышая устойчивость
организма к стрессу.
Однако слишком интенсивные тренировки могут ослабить иммунный ответ. Умеренная и регулярная физическая активность поддерживает иммунитет и способствует общему здоровью.