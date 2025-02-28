АЖД освобождаются от необходимости получения ряда лицензий и разрешений

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и входящие в его структуру организации будут освобождены от требований получения лицензий и разрешений для выполнения соответствующих работ в рамках своей деятельности.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О транспорте", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, не потребуется получать лицензии и разрешения, предусмотренные перечнем, утвержденным органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, для выполнения соответствующих работ по направлениям своей деятельности.

Согласно статье 4.1 закона "О лицензиях и разрешениях" случаи освобождения от получения лицензий и разрешений определяются законами, регулирующими соответствующую сферу деятельности. В соответствии с этим требованием был подготовлен проект закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О транспорте", который предусматривает освобождение соответствующего органа (ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и входящих в его структуру учреждений) от получения лицензий и разрешений, необходимых для проведения соответствующих работ по направлениям деятельности. Перечень работ, для которых получение лицензий и разрешений не требуется, будет утвержден после принятия закона.

Это изменение направлено на внедрение единых принципов в управление государственными предприятиями, работающими в сфере транспорта и связи, а также на обеспечение их гибкости и оперативности при выполнении соответствующих работ. Аналогичные изменения применены к ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана и Космическому агентству Азербайджанской Республики ("Азеркосмос").

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