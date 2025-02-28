Иранские СМИ написали о загрязнении реки Араз Арменией

БАКУ /Trend/ - Иранские медиа опубликовали статью с приведением фактов и ​​исследований, подтверждающих, что Армения постоянно загрязняет реку Араз.

Как сообщает Trend, статья содержит большое количество исследований, заявлений официальных лиц соответствующих агентств, депутатов парламента и профессоров университетов.

В статье говорится, что в Иране существует множество государственных документов и университетских исследований, которые свидетельствуют о том, что процесс загрязнения реки Араз продолжается уже давно. Эти документы и исследования подтверждают, что река Араз постоянно загрязняется тяжелыми металлами в течение как минимум 15 лет. Река Араз в основном загрязняется такими элементами, как алюминий, медь, марганец, мышьяк, свинец и ванадий, которые попадают в нее из рудников Армении и атомной электростанции "Мецамор". Исследование, проведенное в прошлом году на реке Араз на участках до и после пограничного перехода Нурдуз, подтверждает, что река загрязнена тяжелыми металлами. Однако Армения, которая является стороной, загрязняющей реку Араз, не предпринимает шагов по устранению этой проблемы.

Исследования показывают, что на иранской стороне близ села Джананлы в числе загрязнителей в водах реки Араз было обнаружено 59 наименований металлов, а в донных отложениях - 61. Выявленные металлы соответствуют металлам, сбрасываемым с Агаракского медно-молибденового месторождения в Армении.

Также отмечается, что с загрязнением реки Араз отходами с АЭС "Мецамор" в регионе увеличилось количество таких заболеваний, как рак желудка. В частности, это касается провинций Ардебиль, Восточный и Западный Азербайджан. Занимая 22-е место среди провинций страны по численности населения, Ардебиль занимает первое место по заболеваемости раком желудочно-кишечного тракта.

В исследовании подчеркивается, что хотя в ноябре 2023 года между Ираном и Арменией была достигнута договоренность об устранении факторов загрязнения реки в течение ближайшего года, конкретных результатов нет, никаких серьезных шагов со стороны Армении, которая является причиной загрязнения, не предпринимается.

Отметим, что в иранских и азербайджанских СМИ публикуются статьи, связанные с продолжающимся загрязнением реки Араз со стороны Армении.

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