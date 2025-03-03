В Азербайджане утверждено правило предоставления разрешения на продолжение полета

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правило предоставления разрешения на продолжение полета после посадки воздушного судна, нарушившего правила полетов в случаях, предусмотренных законом"Об авиации", и выяснения причин нарушения".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Правило разработано в соответствии с Законом "О авиации" и регулируют вопросы, которые не урегулированы указанным законом, в соответствии с "Конвенцией о международной гражданской авиации" от 7 декабря 1944 года, а также с Приложением 2 к Конвенции — "Правила полетов" и Приложением 13 к Конвенции — "Расследование авиационных происшествий и инцидентов", и соответствует международным стандартам и рекомендованной практике Международной организации гражданской авиации. Понятия, используемые в правиле, выражают значения, определенные упомянутым законом и иными нормативными правовыми актами.

Согласно решению, отныне, воздушное судно, не получившее разрешения соответствующего органа на осуществление регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов и без его разрешения совершившее сверхзвуковой полет над воздушным пространством Азербайджана, а также нарушившее правила полетов над государственной границей Азербайджана или иным образом нарушившее правила пользования воздушным пространством Азербайджана, может быть в обязательном порядке посажено по требованию министерства обороны.

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