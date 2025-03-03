Стартует регистрация на «Бакинский марафон-2025»!

БАКУ /Trend/ - 4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева будет организован «Бакинский марафон-2025», сообщает Trend.

Бакинский марафон, проходящий с 2016 года под девизом «Победи ветер», направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Регистрация на участие в соревновании продлится с 4 марта по 25 апреля. Лица старше 18 лет могут зарегистрироваться в этот период в пунктах регистрации, расположенных в торговых центрах Баку («28 Mall», «Gənclik Mall», «Dəniz Mall»), или на официальном сайте марафона – www.marathon.az.

Для регистрации необходимо заполнить анкету, предоставить копию удостоверения личности (студентам также копию студенческого билета) и оплатить установленный взнос для участия.

Для физических лиц регистрационный взнос на участие в марафоне составляет 20 AZN. Корпоративные участники могут подать заявку, отправив письмо на электронный адрес [email protected]. При корпоративном участии (от одной организации должно быть минимум 5 человек) регистрационный взнос составляет 100 AZN за каждого участника.

Студенты освобождены от оплаты регистрационного взноса, так как их участие будет оплачено Фондом Гейдара Алиева.

Старт и финиш марафона будут на Площади Государственного флага. Маршрут пройдет по Приморскому бульвару, а также центральным улицам и проспектам столицы, охватывая в общей сложности 21 км:

Площадь Государственного флага – Приморский бульвар – Бакинский международный морской вокзал – проспект Нефтчиляр – бульвар «Белый город» – улица Хагани Рустамова – бульвар «Белый город» – проспект 8 Ноября – улица Юсифа Сафарова – улица Узеира Гаджибейли – проспект Нефтчиляр – Бакинский фуникулер – Баиловский круг – дорога Биби-Эйбат – Площадь Государственного флага.

Актуальная информация о «Бакинском марафоне-2025», предстоящих тренировках и других новостях будет размещаться на страницах проекта в социальных сетях, а также на сайте www.marathon.az.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (012) 310 13 31.