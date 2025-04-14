Завершено предварительное расследование уголовных дел в отношении 16 обвиняемых в военных преступлениях - генпрокурор Азербайджана

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В Азербайджане завершено предварительное расследование уголовных дел в отношении 16 обвиняемых в военных преступлениях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на конференции в Ханкенди на тему "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан".

Он отметил, что завершено предварительное следствие по уголовным делам в отношении 16 человек, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также преступлений, совершённых армией Армении и её незаконными вооружёнными формированиями, включая так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", созданную Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, против государства и народа Азербайджана.

"Эти уголовные дела направлены в Бакинский военный суд для рассмотрения по существу и по ним проводится судебное разбирательство",- отметил он.

К.Алиев сказал, что проведение такого мероприятия в городе Ханкенди, который на протяжении десятилетий находился под оккупацией, в недавно открытом Карабахском университете является результатом политической компетентности, решительной воли Президента Азербайджана Ильхама Алиева и доблести Вооружённых сил.

"Мы уверены, что деловые отношения между Генеральной прокуратурой и Карабахским университетом будут развиваться, а взаимное сотрудничество будет успешно продолжаться. Историческая победа, достигнутая в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся в 2020 году с контрнаступательной операции Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего против Вооруженных сил Республики Армения, привела к освобождению наших территорий, находившихся под оккупацией почти 30 лет, и полному восстановлению территориальной целостности нашего государства",- добавил он.

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