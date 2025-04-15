Проведение в Баку 11-го заседания BRAF является важным шагом - Мерве Сафа Кавакчы

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку 11-го заседания Черноморского форума органов, регулирующих сферу телерадиовещания (BRAF) является важным шагом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала первый заместитель генерального секретаря Постоянного международного секретариата ОЧЭС Мерве Сафа Кавакчы, выступая на 11-ом заседании BRAF, проходящем в Баку 15 апреля.

Она подчеркнула, что защита детей в аудиовизуальных СМИ - это вопрос первостепенной важности.

"Сегодня мы обсуждаем права детей в медиа и меры, которые необходимо предпринять для защиты детей в мировых СМИ и социальных сетях.

На мой взгляд, шаги, которые должны быть предприняты на государственном уровне в направлении защиты прав детей, должны выстраиваться по цепочке. Эта цепочка должна начинаться с законодательных инициатив, принятых в парламентах, и завершаться поддержкой на уровне семей и родителей",- добавила она.

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