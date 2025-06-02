В Ханкенди состоялся Карабахский форум образования и партнерства (ФОТО) (Обновлено)

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ХАНКЕНДИ /Trend/ - 2 июня в Карабахском университете состоялся Карабахский форум образования и партнерства с концептуальным посланием «Совместные шаги для будущего Карабаха».

Как сообщает в понедельник местный корреспондент Trend, целью форума стало содействие развитию образования и партнерства государственного и частного секторов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Форум был проведен под концептуальным посланием «Совместные шаги для будущего Карабаха» в партнерстве с Министерством науки и образования и Министерством экономики и совместно организован Фондом возрождения Карабаха, Фондом развития образования, Свободным профсоюзом работников образования Азербайджана и Карабахским университетом.

На церемонии открытия форума с приветственной речью выступил ректор Карабахского университета Шахин Байрамов. Затем министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр экономики Микаил Джаббаров и специальный представитель Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов высказали ряд важных мнений о развитии образования в Карабахском регионе, укреплении человеческого капитала и стратегическом значении государственно-частного сотрудничества.

Затем в рамках форума были организованы панельные дискуссии по двум различным темам с участием профессиональных модераторов и спикеров. На I панели "Великое возвращение: вызовы и возможности”, проведенной под модераторством председателя правления Фонда развития образования Эльнура Насибова, в качестве спикеров выступили Микаил Джаббаров, Эмин Амруллаев, Эльчин Юсубов и глава Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и затронули вопросы реконструкции региона и развития человеческих ресурсов.

Вторая панель была посвящена теме «Возможности государственно-частного партнёрства в Карабахе». Модератором выступил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов. В ходе панели с ректором Карабахского университета Шахином Байрамовым были обсуждены перспективы государственно-частного партнёрства в регионе и возможности взаимного сотрудничества.

Форум завершился художественной частью, в рамках которой преподаватели и студенты Карабахского университета исполнили национальные музыкальные произведения.

В мероприятии, которое еще раз подчеркнуло важность скоординированной деятельности всех сторон в восстановлении и развитии Карабаха, приняли участие более 200 человек, среди которых представители государственных учреждений, сотрудники специальных миссий, размещенных в регионе, представители частного сектора, а также профессорско-преподавательский состав Карабахского университета.

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