Министр: Урожайность в Азербайджане в этом году повысилась

1 августа 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В этом году зерновые собраны на площади 1 миллион 12 тысяч гектаров. Жатва завершена на 670 тысячах гектаров пшеницы и 342 тысячах гектаров ячменя.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил министр сельского хозяйства Инам Керимов на совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой .

"Каждый год от фермеров поступали многочисленные обращения по поводу материально-технического обеспечения. В результате работы дислокационной системы, в особенности использования современного оборудования, установки на комбайны системы GPS и их правильной дислокации, уборка зерновых в этом году завершилась на 20 дней раньше обычного. Также и урожайность в этом году стала выше. По сравнению с прошлым годом, с каждого гектара было собрано на два центнера больше урожая в среднем. Наряду с этим, основная предстоящая задача связана с развитием хлопководства. Заготовка хлопка начнется в августе”, - сказал министр.

По его словам, фермеры будут полностью обеспечены техникой и всем необходимым.

“Одной из основных задач является пропаганда сельского хозяйства. На сегодняшний день более 300 тысяч фермеров прошли регистрацию в электронной системе сельского хозяйства. С января следующего года выдача субсидий будет осуществляться в электронным формате. Также эта система позволит нам заранее планировать и прогнозировать посевы и урожаи фермеров. Таким образом, фермеры должны в обязательном порядке предоставлять свои планы работ.

Наряду с этим, в настоящее время идет подготовительная работа связанная с применением системы субсидий. Это послужит увеличению занятости, урожайности, улучшению продовольственной безопасности и потенциалу экспорта нашей страны в сфере сельского хозяйства», - сказал министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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