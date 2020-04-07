Сахиль Бабаев: В Азербайджане в период карантина банкоматы не будут взимать комиссию с соцвыплат

БАКУ /Trend/ - В период карантина в банкоматах не будут начисляться проценты по социальным выплатам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в связи с этим достигнуто соглашение с банками.

"Раньше с граждан взимались определенные проценты. Но достигнуто соглашение о том, чтобы с социальных выплат эти проценты не взимались. Благодаря этому люди смогут обналичивать средства в ближайших банкоматах независимо от банка, которому он принадлежит", - сказал Сахиль Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)