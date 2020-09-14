Смогут ли клиенты авиакомпаний получить обратно средства при приостановлении возврата авиабилетов в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - То, что в нынешних условиях авиакомпании в Азербайджане приостановили возврат билетов не означает, что клиенты не смогут получить свои средства обратно.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель совета экспертов Азербайджанской ассоциации туристический агентств Гёйдениз Гахраманов.

По его словам, одной из наиболее пострадавших от пандемии областей стали гражданская авиация и туризм.

"Мы не ошибемся, если скажем, что пандемия парализовала эти сферы. Хотя после закрытия границ и отмены рейсов в связи с пандемией авиакомпании разрешали возвращать билеты, по причине их финансовых трудностей данный процесс был заморожен. Но это не значит, что клиенты не смогут получить свои средства", - сказал Гахраманов.

Он добавил, что уже несколько авиакомпаний возобновили возврат билетов. Другие авиакомпании предлагают клиентам несколько вариантов, согласно которым, без внесения дополнительной платы можно сменить дату полета, получить ваучер в размере выплаченной суммы и осуществить возвращение денег после возобновления регулярных перелетов.

"Однако, процесс может затянуться. Поскольку некоторые авиакомпании все еще не возобновили авиаперелеты. С учетом риска COVID-19 многие государственные границы все еще остаются закрытыми. Мы не ошибемся, если назовем сложившуюся ситуацию форс-мажором", - подытожил Гёйдениз Гахраманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)